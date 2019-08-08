Юные российские фигуристки показали «катание мечты»

Технический специалист Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Кузнецов оценил потенциал юных российских фигуристок по итогам контрольных прокатов на базе в подмосковном Новогорске. Его слова приводит Sports.ru.

«Катание некоторых юниорок я воспринимаю как катание мечты», — заявил Кузнецов. Он отметил, что ранее считал такой уровень технической и хореографической подготовки невозможным. Теперь же, по словам эксперта, фигуристки показывают катание будущего. «Это то, что будет тенденцией мирового фигурного катания в ближайшие четыре года или даже восемь лет», — сказал Кузнецов.

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По его мнению, юные спортсменки в Новогорске показали «всю гамму красоты женского фигурного катания». Он признал, что не все дети станут профессиональными спортсменами, но выразил надежду на то, что некоторые из них перейдут во взрослое катание.

6 августа 13-летняя Камилла Валиева показала четверной тулуп на прокатах в Новогорске. Спортсменка сумела чисто выполнить элемент. Кроме того, она не допустила ошибок при исполнении других прыжков. Валиева занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, которая также работает с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.

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