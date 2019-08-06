13-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп

Первый канал

13-летняя российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе во время контрольных прокатов в подмосковном Новогорске. Видеозапись выступления спортсменки опубликована на сайте Первого канала.

Спортсменка сумела чисто выполнить элемент. Кроме того, она не допустила ошибок при исполнении других прыжков. Валиева занимается в группе тренера Этери Тутберидзе, которая также работает с олимпийской чемпионкой 2018 года Алиной Загитовой.

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