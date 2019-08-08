Неприличные песни о сексе и наркотиках лишили учителя работы

Учитель начальной школы из английского города Донкастер по имени Кристиан Вебб (Christian Webb) был уволен после того, как руководство школы обнаружило, что он известный на YouTube рэпер. Об этом пишет Sun.

По информации издания, Вебб проработал в школе четыре года, пока администрация не узнала о его музыкальной деятельности. «Все говорили, что он достоин восхищения, но вряд ли кто-то захочет, чтобы их детей учил Али Джи (вымышленный рэпер, которого создал и сыграл актер Саша Барон Коэн — прим. «Ленты.ру»)» , — говорил один из родителей. «Дети еще не понимают, что все это задумано как шутка», — высказывался другой.

Вебб оказался рэпером MC Devvo, который обрел популярность еще в 2007 году. Он вместе с другом Дэвидом Фиртом (David Firth) сочинял сатирические песни о наркотиках, сексе и избиении партнера.

В мае этого года российского учителя уволили после того, как он во время урока прочитал отрывок из книги американского писателя Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху».

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