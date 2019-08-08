Боец UFC вспомнил об интимных секретах ведущей и был изгнан из эфира

Американский боец UFC Колби Ковингтон устроил скандал на радиошоу MMA Tonight. Об этом сообщает BJPenn.

Во время эфира ведущая Миша Тейт вспомнила о бое Ковингтона против Робби Лоулера. Девушку удивило, что перед поединком боец выказал сопернику уважение, хотя ранее нелицеприятно отзывался о других бойцах.

В ответ Ковингтон сказал, что ведущая оскорбляет его за спиной. «Ты лицемерка, у которой множество скелетов в шкафу», — заявил он. После этого боец напомнил об интимных фотографиях Тейт, которые в 2017 году разошлись по сети. За это ведущая выгнала гостя из эфира и запретила ему в будущем приходить на шоу.

4 августа Ковингтон одержал победу над Лоулером единогласным решением судей на турнире UFC on ESPN 5. Всего за карьеру он провел 16 боев, в 15 из которых одержал победу и проиграл в одном.

Тейт — бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе. Осенью 2016 года она завершила спортивную карьеру и стала работать на радио.

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