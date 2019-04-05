Боец UFC предвидел «самый легкий в карьере» бой против Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон заявил, что бой против россиянина Хабиба Нурмагомедова стал бы для него самым легким в карьере. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале Submission Radio.

Ковингтон заявил, что Нурмагомедов — маленький, а также посчитал, что он никогда не сталкивался с высококлассным борцом. «Его самбо — полное дерьмо. Если бы борьба была легкой, ее называли бы самбо», — сказал боец.

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Ковингтон выступает в полусреднем весе. Он был временным чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в этой категории. Всего за карьеру американец провел 15 боев, в 14 одержал победу и однажды проиграл.

Нурмагомедов — обладатель пояса в легком весе. В октябрьском поединке против ирландца Конора Макгрегора он защитил титул. Также россиянин является двукратным чемпионом мира по боевому самбо. В настоящий момент боец дисквалифицирован.

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