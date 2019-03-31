Боец UFC нацелился на пояс Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи одержал победу над бразильцем Эдсоном Барбозой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и рассказал о дальнейших планах. Его слова передает MMA Junkie.

«Мне нужно стать чемпионом. Хочу боя с Нурмагомедовым, считаю себя одной из главных угроз для его пояса. Вот моя цель, неважно, с кем перед этим придется подраться», — заявил 30-летний американец.

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Турнир UFC on ESPN 2 состоялся в ночь на 31 марта в Филадельфии. Гейджи записал на свой счет 20-ю победу в карьере при двух поражениях.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. При этом организация запланировала бой за титул временного чемпиона в данном дивизионе. 13 апреля на UFC 236 за титул будут биться американцы Дастин Порье и Макс Холлоуэй. 30-летний россиянин тем временем отбывает девятимесячную дисквалификацию за беспорядки после его боя с ирландцем Конором Макгрегором на UFC 229. По информации главы UFC Дэйны Уайта, Нурмагомедов вернется в сентябре 2019-го.

Российский боец не знает поражений. На его счету 27 победных поединков. Нурмагомедов занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.

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