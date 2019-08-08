Английский клуб совершил рекордный трансфер

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Уотфорд» совершил рекордный трансфер в своей истории, подписав сенегальского полузащитника Исмаила Сарра. Об этом сообщается на сайте команды.

«Уотфорд» приобрел 21-летнего хавбека у французского «Ренна». Контракт рассчитан на пять лет. Клуб не уточняет сумму трансфера, но называет ее рекордной. По информации портала Transfermarkt, сумма сделки составила 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сарр провел 50 матчей в составе «Ренна» и забил 13 мячей. На счету хавбека также три гола за сборную Сенегала.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». «Уотфорд» встретится с «Брайтоном» 10 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



