Названо новое число пострадавших от взрывов боеприпасов под Красноярском

Общее число пострадавших в результате двух серий взрывов на складе боеприпасов под Красноярском составило, по уточненным данным, 31 человек. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального Минздрава.

«5 августа в медучреждения обратились 14 человек, шесть из них были госпитализированы, тогда же один человек погиб. Во время второго ЧП 9 августа пострадали 17 человек, пятеро из них были отправлены в больницу», — пояснили в пресс-службе.

Материалы по теме Под Красноярском взрываются снаряды на складе с боеприпасами 40 тысяч снарядов, раненые и массовая эвакуация: все, что известно о ЧП

Ранее начальник регионального управления МЧС сообщил, что пожар на военном складе потушен.

На складе в селе Каменка Ачинского района Красноярского края находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра. Взрывы могли быть вызваны попаданием молнии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 349 УК («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!