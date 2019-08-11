Серена Уильямс рассказала об отвлекавших ее мыслях о бюстгальтере

Американка Серена Уильямс после победы над чешкой Мари Боузковой в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто, Канада, рассказала об отвлекавших ее от игры мыслях. Об этом сообщает Toronto Star.

«Часто во время матчей я отвлекаюсь. Сегодня в какой-то момент подумала о своем бюстгальтере. А потом взяла себя в руки: "Серена, ты шутишь? Так нельзя". Если хочешь проводить много матчей на высоком уровне, нужно все время сохранять концентрацию», — рассказала Уильямс.

Встреча между американской теннисисткой и Боузковой прошла в воскресенье, 11 августа, в Торонто и завершилась победой Уильямс в трех сетах — 1:6, 6:3, 6:3.

В финале 37-летняя американка встретится с канадкой Бьянкой Андрееску. Матч пройдет 11 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

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