Подсчитаны траты на российских биатлонистов

Союз биатлонистов России (СБР) тратит на спортсменов из национальной сборной 61,98 миллиона рублей в год. Об этом сообщает Sports.ru.

Средства уходят на материально-техническое обеспечение (экипировка, парафины, патроны и так далее — всего 39 миллионов рублей), доплаты персоналу (19,98 миллиона рублей), содержание и эксплуатацию транспорта (три миллиона).

Сверх этого, СБР выплачивает премиальные спортсменам за успешные выступления на международных стартах — на это уходит шесть миллионов рублей. Десять миллионов тратится на зарплату офисным сотрудникам. Также существует графа «непредвиденные расходы» (к примеру, СБР пришлось потратиться на адвокатов в декабре, когда в расположение сборной нагрянула австрийская полиция).

Также Союз выплачивает деньги из-за дел, связанных с нарушениями антидопинговых правил российскими спортсменами. Так, до октября организации придется отправить Международному союзу биатлонистов 16 миллионов рублей.

9 августа сообщалось, что сильнейший российский биатлонист Александр Логинов отказался подписывать контракт с СБР. Он недоволен предложенными условиями. Отмечалось, что свое неудовлетворение также выразили Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков.

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира-2018/2019, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Бе. За сезон спортсмен заработал 174,5 тысячи евро призовых — больше него в сборной не получил никто.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!