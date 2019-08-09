Лучший российский биатлонист оказался под угрозой недопуска к соревнованиям

Российский биатлонист Александр Логинов вновь не подписал контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом сообщает Sports.ru.

Логинов встретился с генеральным директором организации Сергеем Голиковым, но стороны не смогли достичь договоренности. Отмечается, что недовольство условиями соглашения также выразили Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, ранее заключившие контракты с СБР. Претензии биатлонистов обсудят на собрании правления организации.

О проблемах Логинова с СБР стало известно в конце июля. Тогда руководитель тренерского совета организации Евгений Редькин заявил, что если биатлонист откажется подписывать договор с СБР, то не сможет выступать на международных соревнованиях.

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира-2018/2019, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Бе. За сезон спортсмен заработал 174,5 тысячи евро призовых — больше него в сборной не получил никто.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!