Лучшему российскому биатлонисту предложили не выпендриваться

Руководитель тренерского совета Союза биатлонистов России Евгений Редькин прокомментировал ход переговоров СБР с Александром Логиновым по поводу нового контракта. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Редькин подчеркнул, что если Логинов откажется подписывать договор с СБР, то он не сможет выступать на международных соревнованиях. Также он отметил, что не понимает, почему спортсмен пытается улучшить условия контракта, учитывая, что Союз располагает биатлонистами, которые «через год-другой могут стать такими же сильными».

«Поэтому лучше не выпендриваться. Я понимаю, конечно, есть личные амбиции, коммерческие дела. Но тогда надо определиться: либо ты в коммерции, либо в спорте», — завершил Редькин.

Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира-2018/2019, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Бе. За сезон спортсмен заработал 174,5 тысячи евро призовых — больше него в сборной не получил никто.

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