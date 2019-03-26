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Стали известны призовые российских биатлонистов за сезон

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«Матч ТВ» опубликовал призовые российских биатлонистов за сезон-2018/19. Данные появились на сайте канала.

Рейтинг возглавил Александр Логинов, занявший второе место в общем зачете Кубка мира. Он заработал за сезон 174,5 тысячи евро. Второе место заняла Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая лучшей среди россиянок — 14-е место в общем зачете. Ее призовые составили 65,7 тысячи евро. Тройку замкнул Евгений Гараничев с 36,7 тысячами евро.

Также в первую десятку попали Евгения Павлова (29,2 тысячи евро), Дмитрий Малышко (28,2 тысячи), Виктория Сливко (24,6 тысячи), Ирина Старых (22,2 тысячи), Светлана Миронова (21 тысяча), Матвей Елисеев (20,2 тысячи) и Антон Бабиков (17,5 тысячи).

Сборная России в этом сезоне выиграла три медали чемпионата мира и заняла шестое место в общем зачете Кубка мира (3 золота, 4 серебра и 7 бронзовых медалей).

25 марта стало известно о призовых лидера общего зачета — норвежца Йоханнеса Бе. Он заработал 460,9 тысячи евро. Бе заявил, что не ожидал такой большой суммы.

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