Двое российских тюремщиков и арестант погибли по дороге из Москвы

В Тульской области двое сотрудников ФСИН и арестант погибли в ДТП. Об этом в понедельник, 12 августа, представитель службы сообщила РИА Новости.

Как рассказал агентству представитель УМВД по региону, инцидент произошел на трассе Калуга — Тула — Михайлов — Рязань. На тот момент сотрудники УФСИН по Белгородской области, находящиеся в служебной командировке, конвоировали арестанта в место лишения свободы из суда в Москве.

Их легковой автомобиль столкнулся с внедорожником, а затем еще с двумя машинами. Четыре человека из других транспортных средств получили травмы.

28 июня сообщалось, что трое полицейских из Самарской области погибли в ДТП под Ульяновском. Водитель полицейского автомобиля марки Lada Kalina не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с припаркованной на обочине машиной DAF.

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