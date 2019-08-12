Найден способ превратить наушники в опасное звуковое оружие

Многие современные устройства для проигрывания звука могут использоваться хакерами как оружие. Об этом заявил исследователь в сфере кибербезопасности Мэтт Викси (Matt Wixey).
В ходе экспериментов Викси выяснил, что многие наушники, колонки, динамики компьютера и смартфона можно взломать. В одной из осуществленных специалистом атак он использовал программное обеспечение, которое сканирует локальную сеть Wi-Fi и Bluetooth и находит подключенные устройства с уязвимостями.
Когда Викси получал доступ к устройствам, он длительное время проигрывал звуки разной частоты, которые представляют опасность для человека. Они могут вызвать у подвергаемых воздействию чувство дезориентации, раздражение или даже повреждение слуха. В некоторых случаях звуки оказались способны вывести из строя сами устройства, которые их воспроизводили.
Викси отметил, что он сотрудничает с производителями гаджетов, чтобы помочь им устранить уязвимости.
Ранее в августе стало известно о том, что за миллионами пользователей Instagram тайно следили.