Россиянка снова попалась на допинге и получила многолетнюю дисквалификацию

Российская тяжелоатлетка Диана Мстиева получила восьмилетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Отстранение спортсменки отсчитывается с 14 мая 2019 года. Как рассказал ТАСС антидопинговый координатор ФТАР Александр Петров, Мстиева получила столь длительную дисквалификацию потому, что была поймана на нарушении правил во второй раз.

Спортсменка отбывала первую дисквалификацию с 18 апреля 2014-го по 17 апреля 2016 года. После возвращения в спорт 24-летняя Мстиева выиграла чемпионат Европы 2017 года в весовой категории до 90 килограммов и серебро европейского первенства 2019 года в весовой категории до 87 килограммов.

Из-за допингового скандала в российском спорте все российские тяжелоатлеты пропустили Олимпийские игры-2016 года. Также на соревнования в Рио-де-Жанейро не попали все легкоатлеты из России, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной. Скандал разразился после публикации интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

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