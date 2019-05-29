Чемпион Европы по тяжелой атлетике попался на краже в российском супермаркете

Чемпион Европы по тяжелой атлетике Адам Малигов был задержан за кражу в одном из московских супермаркетов. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации источника, охрана вычислила спортсмена по камерам и остановила на выходе. На себе он попытался вытащить продуктов в общей сложности на шесть тысяч рублей. Малигов попытался подраться с охранниками, однако «вовремя одумался и затих».

На место происшествия были вызваны полицейские, спортсмена доставили в отдел. Там он провел несколько часов и вскоре был отпущен. Сейчас его телефон отключен, к следователю Малигов не приходит. В ближайшее время атлета объявят в розыск.

Малигов — уроженец Чеченской республики. В составе сборной России тяжелоатлет выступал на чемпионатах Европы. В 2017 году он выиграл первенство в категории 94 килограммов. Также на его счету медали на различных молодежных соревнованиях.

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