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Бывший футболист сборной Аргентины проснулся во время ограбления своего дома

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Бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демичелис прогнал взломщиков из своего дома в Испании. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел ночью. В доме также находились супруга 38-летнего спортсмена и трое детей. Демичелис случайно проснулся и решил спуститься на первый этаж. Там футболист наткнулся на четверых неизвестных в капюшонах. Демичелису удалось прогнать взломщиков. Однако они забрали из дома ряд драгоценных украшений.

Демичелис известен своими выступлениями за аргентинский «Ривер Плейт», немецкую «Баварию», испанскую «Малагу» и английский «Манчестер Сити». После ухода из стана «горожан», футболист обосновался в Испании, где сначала защищал цвета «Эспаньола», а потом вернулся в «Малагу». В 2017-м он завершил игровую карьеру.

С 2005 по 2016 год Демичелис выступал в составе сборной Аргентины. Вместе с «альбиселесте» защитник стал серебряным призером чемпионата мира-2014.

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