Марадона решил отправить дочь в тюрьму за кражу

Бывший форвард сборной Аргентины Диего Марадона намерен добиваться ареста своей дочери. Об этом сообщил адвокат спортсмена Матиас Морла. Его слова приводит Clarin.

Причиной для такой инициативы является подозрение бывшего футболиста в том, что дочь украла у него 80 миллионов песо (около 4,3 миллиона долларов). «У нас есть доказательства, что Джаннина летала в Уругвай и совершала там различные банковские операции. Но у нее нет ни банковского счета, ни активов. Мы считаем, что в данном случае имело место отмывание денег и необходим арест», — сказал адвокат.

Юрист также заявил, что Джаннина Марадона имела больше денег на счету, чем ее отец. «Это было настоящее мародерство, но она допустила ошибку, когда отмывала деньги», — добавил он.

В 1999-м Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. В 2001-м Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его и бразильца Пеле лучшими футболистами в истории.