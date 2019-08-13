Пятерых российских тяжелоатлетов заподозрили в употреблении допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских спортсменов и открыла в их отношении дела по нарушению антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

В рамках расследования временную дисквалификацию получили Давид Беджанян, Олег Чен, Руслан Албегов, Егор Климонов и Тима Туриева. В своем заявлении IWF связывает открытие дел с выводами комиссии под руководством Ричарда Макларена для Всемирного антидопингового агентства (WADA), где говорится о действующей в России «допинговой системе».

«IWF демонстрирует решимость очистить спорт и поддержать честных атлетов», — говорится в заявлении организации.

Среди отстраненных атлетов наиболее титулованным является Албегов. На счету спортсмена два золота чемпионата мира, две победы на чемпионате Европы. Также россиянин завоевал бронзу на Играх в Лондоне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!