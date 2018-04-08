Тяжелоатлет потерял сознание при поднятии штанги

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Тяжелоатлет из Уэльса упал на помосте после неудачной попытки поднять штангу. Видео появилось на сайте телеканала РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Играх Содружества в Австралии. На видео спортсмен пытается взять вес, однако у него не получается. Спортсмен бросает снаряд, после чего падает рядом с ним. Дальнейшая судьба тяжелоатлета неизвестна.

26 марта в США у баскетболиста команды «Грэнд Рэпидс» Зека Апшоу остановилось сердце. Апшоу потерял сознание за 50 секунд до финальной сирены.

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