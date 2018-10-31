Четырех российских спортсменов поймали на допинге

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало четырех российских тяжелоатлетов за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС/

Наказанию подверглись Валерий Темник, Роман Редникин, Сергей Орешников и Фатима Умаханова. Все четверо отстранены от соревнований на четыре года.

Наказание Темника вступает в силу с 4 сентября 2018 года, Редникина и Орешникова — с 1 октября 2018 года, а Умахановой — с 24 сентября 2018 года.

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) осенью 2017 года была дисквалифицирована Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) на год от участия в международных соревнованиях. По результатам перепроверки допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, российские спортсмены имели три и более положительных результата.

Из-за наложенных на ФТАР санкций все сборные России на год лишились возможности выступать на международных соревнованиях. 19 октября истек срок дисквалификации. Российские штангисты примут участие в чемпионате мира, который пройдет с 1 по 10 ноября в Ашхабаде.

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