Женщина слила в сеть интимные фото возлюбленного и получила срок

Жительница Великобритании, 29-летняя Сара Дэвис (Sarah Davies), получила условный срок за то, что выложила в сеть интимные фотографии бывшего возлюбленного, когда узнала, что он общается в сети другими женщинами, сообщает Daily Mail.

Мать троих детей из Кардиффа опубликовала снимки, на которых Люк Акилина (Luke Aquilina) лежит голый в ванне. Свой поступок Дэвис объяснила тем, что обнаружила, как бойфренд пользуется сайтом для знакомств Plenty of Fish.

По словам мужчины, они встречались на протяжении четырех месяцев после знакомства на Facebook. Однако, по его словам, партнерша «начала контролировать его и была навязчивой», что стало причиной разрыва.

Через три дня после прекращения общения Акилина получил сообщение от бывшей на Plenty of Fish с угрозой разместить в сети пикантные кадры с его участием. Он ответил: «Выставь их, если хочешь, и тогда почувствуешь всю силу закона».

По словам мужчины, Дэвис звонила ему с разных номеров и угрожала совершить самоубийство, сказали в прокуратуре. После ареста женщина призналась, что «лишь хотела мести» и «немного унизить» бывшего, но не думала, что «это будет так серьезно».

Дэвис признала вину в содеянном, суд приговорил ее к шести месяцам условного срока.

Ранее сообщалось, что пользовательница Twitter Моника Эскаланте (Monica Escalante) нашла способ разнообразить привычный обмен фотографиями обнаженных частей тела между сексуальными партнерами.

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