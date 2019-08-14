Раскрыта вероятная причина убившего 40 человек происшествия в Италии

Техники в течение 25 лет ни разу не обслуживали некоторые части моста в итальянской Генуе, при обрушении которого в 2018 году погибли 43 человека. Об этом сообщил главный прокурор города Франческо Коззи (Francesco Cozzi), передает Reuters.

По его словам, об этом стало известно из технического отчета. «Расследование покажет, было ли [отсутствие техобслуживания] причиной обрушения», — подчеркнул Коззи.

Точная причина ЧП пока не названа, ведется расследование. Однако правящее «Движение пяти звезд» ранее уже обвинило группу Atlantia — крупнейшего в стране оператора платных дорог — в пренебрежении техническим обслуживанием моста. В компании отрицают нарушения регламента. Агентство отмечает, что после заявления Коззи ее акции упали на четыре процента.

28 июля в Генуе за несколько секунд снесли остатки обрушившегося моста. Для этого на остававшихся опорах и дорожном полотне заложили взрывчатку.

Мост Моранди длиной 1,2 километра был построен в 1967 году. В 1990-х на нем проводились серьезные ремонтные работы, а в 2016-м прошла реконструкция. Обычно подобные постройки служат не менее 100 лет, однако 14 августа 2018 года 200-метровая часть моста обрушилась во время ливня вместе с находившимися на ней автомобилями.

После произошедшего выяснилось, что поддерживавшие конструкцию стальные ванты за годы эксплуатации разрушались в том числе из-за воздействия морского воздуха. Также на них могло негативно повлиять интенсивное движение: за год по мосту проезжало в среднем около 25 миллионов автомобилей.

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