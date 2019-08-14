В России предложили запретить старые машины

Комитет Госдумы по промышленности предложил запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Соответствующее предложение было направлено в Минтранс и Минпромторг, передает «Коммерсантъ».

Зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». Ограничения по возрасту автомобилей и предлагаемые санкции за нарушения в письме не приводятся.

«Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава», — пояснили изданию в Минпромторге, подтвердив получение предложений от комитета.

В то же время исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что ограничения можно установить только для коммерческого транспорта, а не для автомобилей, находящихся в частном пользовании. По его словам, при ограничении срока эксплуатации транспорта необходимо учитывать не только его возраст, но и пробег.

По данным ГИБДД, всего в России зарегистрированы 60,6 миллиона транспортных средств, из них почти треть — старше 15 лет, одна пятая часть — старше 10 лет. В настоящий момент в России нет законов о сроках эксплуатации транспортных средств. Единственное ограничение, касающееся максимального возраста автобусов для перевозок детей, вступит в силу в 2020 году.

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