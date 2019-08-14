Хирург оценил байкерские навыки Путина

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, более известный по прозвищу Хирург, высоко оценил навыки президента России Владимира Путина за рулем мотоцикла. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что российскому лидеру по силам управлять как байком, так и КамАЗом. «В президенте России присутствует лихость, кураж и молодость. Это мои наблюдения», — заметил байкер. По его словам, чтобы подняться в гору на мотоцикле, имея еще двух пассажиров, каждый из которых весит больше, чем водитель, нужно иметь высокое мастерство управления.

«Это даже не очень просто для человека с большим опытом», — продолжил Хирург. Как добавил байкер, у него сложилось мнение, что Путин каждый день ездит в Кремль на мотоцикле. Он подчеркнул, что приезд главы государства на байк-шоу стал для всех полной неожиданностью.

10 августа Владимир Путин за рулем мотоцикла «Урал» и в кожаной куртке приехал на байк-шоу, которое организовал мотоклуб «Ночные волки» на горе Гасфорта под Севастополем. Компанию российскому лидеру составили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев поездку Путина на мотоцикле без шлема.

На следующий день, 11 августа, в украинском МИД заявили, что поездка президента России на полуостров является «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины.

11 мая 2018 года Путин сел за руль КамАЗа и проехал по Крымскому мосту, тем самым открыв его движение. Глава государства преодолел переправу за 16 минут.

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