Посольство России оценило появление новой жертвы отравления в Солсбери

Сообщение британской полиции об очередном пострадавшем в Солсбери не вызывает доверия. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

По утверждению дипломатов, информация о новой жертве «Новичка» вызывает только вопросы. В частности, непонятно, почему о столь важном обстоятельстве стало известно лишь спустя полтора года. Также не известна причина, по которой скрывается имя якобы пострадавшего, хотя ранее сведения о пострадавших в Солсбери предавались огласке.

Ранее 15 августа британская полиция сообщила, что следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением «Новичка» обнаружили следы нервно-паралитического вещества в образце крови у второго полицейского.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке в британском городе Солсбери 4 марта 2018 года. Они, как утверждают британские власти, были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок». Также от контакта с «Новичком» пострадали полицейский Ник Бейли, а также Чарли Роули и Дон Стерджесс.

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