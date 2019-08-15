«Спартак» пробился в следующий раунд Лиги Европы

Московский «Спартак» дома обыграл швейцарский «Тун» (2:1) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче открыли гости. На седьмой минуте встречи отличился Стефан Гларнер. Хозяева сумели ответить только во втором тайме. Сперва счет на 52-й минуте сравнял аргентинец Эсекьель Понсе, а спустя еще шесть минут «Спартак» вышел вперед, благодаря мячу немецкого полузащитника Андре Шюррле. «Спартак» пробился в раунд плей-офф квалификации, оказавшись сильнее швейцарцев по сумме двух матчей (5:3).

Первый матч прошел в Швейцарии и завершился победой москвичей со счетом 3:2. Дубль в той встрече оформил российский вингер красно-белых Зелимхан Бакаев.

Первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги Европы пройдут 22 августа. Ответные — через неделю.

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