Футболист «Спартака» объяснил свой промах «кривыми ногами»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью (0:0) в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо». Слова хавбека приводит «Чемпионат.com».

Зобнин отметил игру новичка команды — немецкого полузащитника Андре Шюррле. «Он не так много тренировок провел с нами, но видно, что это игрок другого уровня», — отметил 25-летний полузащитник.

Зобнин также вспомнил момент, когда промахнулся по воротам «Динамо». «Что помешало реализовать момент? Ноги кривые у меня. Надо тренировать моменты и не свойственные мне позиции», — заявил он.

Большую часть матча «Спартак» провел в меньшинстве. Нападающий команды Эсекьель Понсе был удален с поля на 35-й минуте за опасную игру в отношении голкипера бело-голубых Антона Шунина. Шюррле дебютировал за «Спартак», появившись на поле во втором тайме.

Зобнин — бывший игрок «Динамо». Он выступает за «Спартак» с 2016 года. На счету хавбека 23 матча в составе сборной России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!