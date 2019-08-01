Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану

Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» перенесена не будет. Об этом ТАСС сообщили в правительстве Москвы.

По словам заместителя мэра столицы Александра Горбатенко, столичное дерби пройдет 3 августа в намеченное время. «Никаких переносов не планируется», — подтвердил он. Встреча пройдет на «Открытие-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

После трех туров чемпионата России «Динамо» занимает седьмую строчку турнирной таблицы. На старте турнира подопечные Дмитрия Хохлова одержали одну победу, потерпели одно поражение и один раз сыграли вничью.

«Спартак» расположился на 10-м месте. Красно-белые открыли сезон победой над дебютантом РПЛ «Сочи» (1:0). После этого последовала ничья с Ростовом (2:2). В третьем туре команда Олега Кононова проиграла «Тамбову» со счетом 0:2.

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