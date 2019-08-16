Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель

Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам собеседника издания, лайнер должен был лететь из столичного аэропорта Внуково в Уфу.

Ранее 16 августа российская авиакомпания перенесла вылет самолета из аэропорта Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за возможного попадания птицы в правый двигатель лайнера. По словам представителя авиалиний, рейс задержали более чем на 2,5 часа.

За день до этого, утром 15 августа, самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский. Причиной остановки двигателей стало столкновение со стаей чаек. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все остались живы. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил представить пилотов самолета к наградам.

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