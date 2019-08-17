38-летний форвард забил победный гол «Барселоне» ударом ножницами

38-летний нападающий «Атлетика» Ариц Адурис забил победный гол в матче первого тура чемпионата Испании против «Барселоны» ударом ножницами. Видеозапись появилась в Twitter-аккаунте Ла Лиги.

Встреча прошла 16 августа в Бильбао. На 89-й минуте Адурис после подача с фланга пробил ножницами и отправил мяч в сетку. Этот гол стал единственным в матче — «Атлетик» победил со счетом 1:0.

«Барселона» впервые за 10 лет проводила стартовый матч чемпионата без Лионеля Месси.

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