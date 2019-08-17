«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании

«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла вечером в пятницу, 16 августа, и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте забил форвард Ариц Адурис. Капитан «Барселоны» Лионель Месси пропускал эту игру. Во втором тайме за каталонцев дебютировали два новичка: полузащитник Френки Де Йонг и нападающий Антуан Гризманн.

Этот матч стал первым в новом сезоне испанской Примеры. «Барселона» является действующим чемпионом Испании.

17 августа в борьбу за титул вступит мадридский «Реал». Команда Зинедина Зидана сыграет на выезде против «Сельты». Мадридский «Атлетико» игру первого тура проведет на следующий день. В соперниках у «матрасников» «Хетафе».

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