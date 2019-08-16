Неймар согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»

Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар настроен на возвращение в каталонскую «Барселону». Об этом сообщает «Би-би-си».

27-летний бразилец готов на понижение зарплаты с 38 миллионов евро до 23 миллионов евро. Стороны пока не договорились о сделке. ПСЖ отверг предложение сине-гранатовых (100 миллионов евро и трансфер бразильского нападающего Фелипе Коутинью).

Также в переходе Неймара заинтересован и мадридский «Реал». 15 августа сообщалось, что руководство «королевского клуба» уже подготовило необходимые финансы для сделки — президент клуба Флорентино Перес оформил займ. По информации Sport.es, в Реале Неймару готовы платить 40 миллионов евро в сезон.

В сезоне-2018/19 на счету бразильского нападающего 23 гола в 28 матчах за ПСЖ. В составе парижан Неймар выиграл чемпионат Франции, а в составе каталонцев он дважды становился чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Неймар покинул «Барселону» и перешел в ПСЖ в 2017-м. Сделка обошлась парижанам в 222 миллионов евро, что стало рекордом для мирового футбола.

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