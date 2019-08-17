В России придумали «невидимый» спутник

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Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Информация о получении патента содержится в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, передает РИА Новости.

Отмечается, что изобретение позволит снизить заметность космического аппарата в видимом диапазоне спектра. Технология заключается в покрытии спутников специальной воздушно-пузырчатой пленкой, рассеивающей свет. Так при наблюдении с Земли видимость объекта сокращается более чем в десять раз.

«Роскосмос» предлагает маскировать космические аппараты на орбитах с высотой более 10-20 тысяч километров, так как радиолокационные средства наблюдения становятся малоэффективными, в связи с чем необходимо использовать методы оптического наблюдения.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев пояснил, что разработка маскировки для спутников может быть востребована в военных целях. По его словам, с помощью снимков в радиолокационном и оптическом диапазонах можно выяснить, маневрирует ли спутник и куда движется. Однако новая технология скроет его маневры от наблюдателей.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» получил патент на изобретение саморазлагающегося спутника. По замыслу конструкторов, космический аппарат в случае поломки или по окончании срока службы должен принять команду с Земли и самоуничтожиться без остатка.

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