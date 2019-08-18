Бывший футболист «Арсенала» сравнил клуб с женой

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Нидерландов Робин ван Перси объяснил причину ухода из лондонского клуба в 2012 году. Об этом сообщает Mirror.

«Наши отношения с "Арсеналом" можно сравнить с отношениями супружеской пары. Мы с клубом были женаты на протяжении восьми лет, потом жена устала от меня. Это факт. "Арсенал“ так и не предложил мне новый контракт. Это стало отправной точкой», — рассказал футболист.

Голландский игрок выступал за «Арсенал» с 2004-го по 2012 год. Вместе с «канонирами» форвард выиграл Кубок и Суперкубок Англии. Футболист завершил карьеру по итогам прошлого сезона. В активе ван Перси 50 забитых мячей в 102 матчах в составе сборной Нидерландов.

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