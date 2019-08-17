Отогнавший грабителей игрок «Арсенала» вернулся на поле и помог команде победить

Лондонский «Арсенал» на своем поле одержал победу в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Бернли» (2:1). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет на 13-й минуте встречи открыл форвард столичной команды Александр Ляказетт. «Бернли» сумел отыграться за полторы минуты до перерыва усилиями Эшли Барнса. Победный гол на 64-й минуте записал на свой счет Пьер-Эмерик Обамеянг.

На 71-й минуте на поле у хозяев появился защитник Сеяд Колашинац, который пропустил стартовый тур из-за угроз преступников. Проблемы у боснийца и его партнера по команде Месута Озила появились после столкновения с грабителями 26 июля. Озил участия в игре с «Бернли» не принял.

Для «Арсенала» победа над бордовыми стала второй подряд в АПЛ. «Бернли» потерпел первое поражение в сезоне.

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