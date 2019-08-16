Травмированный фанатом вратарь «Ливерпуля» рассказал о сроках восстановления

Испанский вратарь «Ливерпуля» Адриан, повредивший лодыжку, назвал сроки возвращения на поле. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Утром в пятницу я чувствовал себя намного лучше. Надеюсь, что смогу выйти на поле в субботу. Морально я готов к игре и настроен очень оптимистично», — рассказал Адриан.

В субботу, 17 августа, «Ливерпуль» во втором туре Английской премьер-лиги (АПЛ) на выезде сыграет с «Саутгемптоном».

Испанский вратарь получил травму после окончания серии пенальти в победном для мерсисайдцев матче за Суперкубок УЕФА против «Челси». К собравшимся в кучу футболистам и тренерам «Ливерпуля» подбежал фанат. Он поскользнулся и врезался в Адриана.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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