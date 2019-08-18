Появилось видео с лучшими моментами матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в центральном матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Лента.ру» представляет видео с самыми яркими моментами встречи.
У хозяев забитыми мячами отметились Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. В составе лондонской команды голы на свой счет записали Эрик Ламела и Лукас Моура.
Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.
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