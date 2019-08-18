Германия начнет депортировать беженцев за поездки на родину

Выходцы с Ближнего Востока у центра приема беженцев в Гамбурге

Мигрантов в Германии будут лишать статуса беженца за поездки на родину. Об этом заявил в интервью газете Bild am Sonntag глава МВД страны Хорст Зеехофер.

«Тот, кто, будучи сирийским беженцем, регулярно ездит в отпуск в Сирию, не может всерьез говорить, что его там преследуют», — сказал он.

По словам чиновника, данная проблема касается в первую очередь выходцев из Сирии, однако МВД будет перепроверять миграционный статус и для других иностранцев, если станет известно, что они посещают родную страну.

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Кроме того, Зеехофер напомнил, что Германия депортирует всех сирийских беженцев, «когда ситуация будет позволять».

По данным Федерального бюро по миграции и беженцам, в первой половине 2019 года специалисты уже отозвали статус беженца у 62 105 человек, из них почти 40 тысяч были выходцами из Сирии.

Зеерхофер регулярно выступает с критикой слишком мягкой, по его мнению, миграционной политики Германии. Год назад он заявлял, что покинет посты главы МВД председателя баварского отделения Христианско-социального союза (ХСС), потому что устал спорить на тему мигрантов с канцлером Ангелой Меркель.

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