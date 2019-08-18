Новичок АПЛ одержал первую победу в сезоне

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«Шеффилд Юнайтед» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле обыграл «Кристал Пэлас». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет на 47-й минуте записал полузащитник хозяев Джон Ландстрем. Для «клинков» это первая победа в нынешнем сезоне.

В следующем туре «Шеффилд» 24 августа примет «Лестер». «Кристал Пэлас» в тот же день на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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