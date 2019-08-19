Шестилетняя девочка перевоплотилась в знаменитостей и прославилась в сети

Шестилетняя Стефани Чаглар (Stefani Chaglar) из Антальи, Турция, фотографировалась в самодельных костюмах, похожих на наряды знаменитостей, и получила широкую известность. Снимки публикуются в Instagram-аккаунте, который ведет ее мать Алевтина.

Фото опубликовано @seasunstefunny

В настоящий момент на Чаглар подписаны почти 280 тысяч человек. Среди нарядов, скопированных девочкой, — сценические образы певицы Бейонсе, костюмы теннисистки Серены Уильямс, супермодели Тайры Бэнкс и телезвезды Кортни Кардашьян. На последней опубликованной фотографии Стефани запечатлена а ярко-розовом платье, как у турецкой поп-исполнительницы Демет Акалын.

Поклонники восхищаются креативностью матери и дочери. «Невероятно похоже!» — прокомментировала одна из них пост. «Просто красавица», — сделала комплимент русскоязычная подписчица. «Такое впечатление, что ты потратила на изготовление этого платья больше сил, чем дизайнер оригинала!» — отметила третья.

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В апреле четырехмесячный мальчик Бостон Симич из австралийского города Перт стал известен благодаря аномально густым волосам. «Его волосы заставляют людей застывать, как вкопанных. Он приковывает взгляды, куда бы мы ни пришли», — рассказала его мать Тара Симич. Тара регулярно выкладывает фото Бостона и его старшего брата Джаггера в Instagram. На момент публикации у нее было более девяти тысяч подписчиков.

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