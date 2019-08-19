Тренер «Арсенала» рассказал о нежелании играть с «Ливерпулем»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от матча третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля». Об этом сообщает Sky Sports.

«Мы не хотим играть с "Ливерпулем". Мы предпочли бы вообще никогда с ними не встречаться. Тем не менее для нас это отличный вызов и серьезная проверка на прочность. В выходные нас ждет отличный матч», — заявил специалист.

Встреча в рамках АПЛ между «Ливерпулем» и «Арсеналом» состоится в субботу, 24 августа, на стадионе Энфилд. После двух туров обе команды имеют в активе по шесть набранных очков и делят первое место в чемпионате Англии.

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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