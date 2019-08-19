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Тренер ПСЖ назвал условие ухода Неймара

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Томас Тухель

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал возможный уход из команды бразильского форварда Неймара. Слова специалиста передает Goal.com.

«Он не покинет клуб, пока у нас не будет замены. Это исключено. Если мы сохраним Неймара, у нас будет игрок, который поможет нам побеждать», — заявил Тухель на пресс-конференции после поражения от «Ренна» (1:2) в матче чемпионата Франции.

27-летний Неймар может продолжить карьеру в «Барселоне». Также на игрока претендует мадридский «Реал». Каталонцы рассчитывают вернуть футболиста и готовы отправить в Париж бразильца Фелипе Коутинью и других игроков в рамках сделки. «Королевский клуб» также рассматривает расставание с футболистами ради приобретения форварда. В частности, в ПСЖ может отправиться хорват Лука Модрич. Кроме того, как утверждает Sport.es, в Мадриде для Неймара подготовили пятилетний контракт на 40 миллионов евро в год.

Неймар перешел из Барселоны в ПСЖ в 2017 году. Трансфер обошелся парижанам в 222 миллионов евро, что стало рекордом для мирового футбола. В сезоне-2018/2019 он забил 23 гола в 28 матчах за ПСЖ

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