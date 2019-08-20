Кандидат в депутаты Шипулин объяснил сокрытие 14 миллионов рублей

Бывший биатлонист Антон Шипулин, претендующий на мандат депутата Госдумы, объяснил, почему не задекларировал ценные бумаги на сумму около 14 миллионов рублей. Слова спортсмена приводит «Р-Спорт» со ссылкой на его пресс-секретаря.

Произошедшее Шипулин назвал исключительно техническим моментом. «Это моя ошибка на 100 процентов, но никакого умысла в моих действиях не было. Я впервые в жизни подавал декларацию в подобном виде и не знал многих нюансов», — заметил он. Спортсмен заверил, что не собирался скрывать от избирателей и избирательной комиссии честно заработанные деньги.

«Я также никогда не скрывал того, что уверенно стою на ногах», — заметил Шипулин. Он также напомнил, что пошел в политику не из-за денег.

О том, что среди имущества Шипулина были найдены ценные бумаги на 14 миллионов рублей, сообщалось 16 августа. Данные были опубликованы на сайте избирательной комиссии Свердловской области.

О желании Шипулина пойти в Госдуму стало известно в январе. 27 мая спортсмен победил на праймериз в Свердловской области.

Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую спортсмен завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира, а также становился олимпийским чемпионом в 2014-м.

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