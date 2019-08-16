Собравшийся в депутаты Шипулин утаил почти 14 миллионов рублей от избиркома

Бывший биатлонист Антон Шипулин, претендующий на мандат депутата Госдумы, не задекларировал ценные бумаги на сумму около 14 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии Свердловской области.

Спортсмен не указал, что владеет 50 ценными бумагами «Коммерцбанка» стоимостью 3,6 миллиона рублей, также ему принадлежат 10 тысяч облигаций Сбербанка на 10 миллионов рублей. Кроме этого, на имя Шипулина открыт вклад в банке «Открытие» на 2 316 рублей. Представители кандидата пока не прокомментировали ситуацию.

О желании Шипулина пойти в Госдуму стало известно в январе. 27 мая спортсмен победил на праймериз в Свердловской области.

Шипулин был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина, который победил на выборах в марте 2018-го. За годы спортивной карьеры, которую спортсмен завершил в декабре 2018-го, он шесть раз выигрывал медали на чемпионатах мира, а также становился олимпийским чемпионом в 2014-м.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!