Спорт
 
Больше интересных новостей у нас во ВКонтакте
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
ЦСКА
Москва, Россия
Единая лига ВТБ
Анастасия Потапова
Завтра
Начало в 12:00 (МСК)
Маркета Вондроушова
Ролан Гаррос (ж)
Екатерина Александрова
Завтра
Начало в 12:00 (МСК)
Саманта Стосур
Ролан Гаррос (ж)
Вероника Кудерметова
Завтра
Начало в 12:00 (МСК)
Зарина Дияс
Ролан Гаррос (ж)
Химки
Химки, Россия
Завтра
Начало в 19:00 (МСК)
УНИКС
Казань, Россия
Единая лига ВТБ
Челси
Лондон, Англия
Завтра
Начало в 22:00 (МСК)
Арсенал
Лондон, Англия
Лига Европы • Финал
Последние новости
В России добыли гигантский изумруд
Пилот посадил самый большой авиалайнер с разбитым стеклом и носом
Крылатые ракеты России сделают гиперзвуковыми
Бензин перестал приносить прибыль в России
Невеста нашла способ «сохранить чистым» подол платья на свадьбе и была осмеяна
Ведущая испугалась привидения во время телешоу и впала в панику
Четырехлетний россиянин сбил на машине старушку
Москвичам предсказали жаркое лето 
Президент Косова объяснил задержание россиянина
Новости партнеров

Олимпийскую чемпионку озадачила критика спортсменов-депутатов

Перейти в «Мою Ленту»
Светлана Ишмуратова

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и бывший депутат Госдумы Светлана Ишмуратова высказалась о спортсменах, решивших заняться политической карьерой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ишмуратова одобрила решение экс-биатлониста Антона Шипулина пойти в политику. «Если Антон считает, что он может принести пользу, то почему нет? Кто вообще сказал, что спортсмены не могут работать в Госдуме? У него все должно отлично получиться», — отметила она. Олимпийская чемпионка также добавила, что Шипулин — образованный человек, который улучшит российский спорт.

В январе 2019-го завершивший карьеру Шипулин заявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России». 27 мая спортсмен победил на праймериз в Свердловской области.

В ноябре прошлого года четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что спортсмены не должны становиться депутатами после окончания карьеры. «Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать», — сказал он. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал идею запрета глупостью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Шипулин выиграл праймериз и пойдет в Госдуму. Это уже точно
Шипулин собрался в Госдуму от «Единой России»
Олимпийский чемпион предложил запретить спортсменов в Госдуме
Другие материалы рубрики
Спорт00:0327 мая

«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»

Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
13:30Сегодня

Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира-2020

11:54Сегодня

Расходы на сборные России по футболу вдвое превысили планируемые

11:5719 мая

Загитову обвинили в «ущербном воровстве» музыки Медведевой

Спорт17:1020 мая

Люкс для каждого

Сочи готовится принять этап «Формулы-1». Управлять болидом научат даже туристов
09:30Сегодня

Боец ММА вспомнил о бесконечных драках в Дагестане

10:2319 мая

Боксер Уайлдер защитил титул чемпиона мира

12:35Сегодня

Нурмагомедов оседлал скакуна

Спорт20:1825 мая

Заглохла

Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
23:3727 мая

Хоккеиста сборной России засняли сидящим за столом с рассыпанным белым порошком

14:4519 мая

Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу

10:56Сегодня

Слуцкий рассказал о разнице между жизнью в Европе и России

Россия
«Я бы очень хотел показать рокерскую козу или средний палец»
Россиянин потерял руки, но начал новую жизнь: как живет человек-киборг
«Циничный, двуличный, апатичный»
Почему «человек советский» продолжает жить среди россиян и заставляет их терпеть и страдать
«Ахмед считал ее низшим существом»
Россиянка ударила ножом избивавшего ее мужа. Теперь ее судят за умышленное убийство
Четырехлетний россиянин сбил на машине старушку
В Крыму ответили на план Киева изменить статус Керченского пролива
В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери и смотрели на детей
Напавший на журналиста российский чиновник обратился в полицию
Все материалы
Мир
Сербская армия приведена в боевую готовность
Конфликт в Косове разгорается с новой силой: на улицах баррикады и стрельба
Президент Косова объяснил задержание россиянина
Россия потребовала освобождения арестованного в Косове россиянина
Континент ненависти
Евреи боятся за свое будущее в Европе. Им угрожают неонацисты и радикальные мусульмане
«Ура, товарищи!»
Китайцы вспомнили традиционные ценности и разрешили гей-браки. Они ждали этого сотни лет
Появилось видео вторжения турецких войск в Ирак
Россия отреагировала на беспорядки в Косове
Все материалы
Бывший СССР
Антикоммунистический митинг в Литве, 1990«Ненавижу социалистический строй»
Литва полвека боролась с СССР. Ради независимости люди убивали себя на улицах
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Порошенко станет спонсором радикалов
Армения согласилась на белоруса во главе ОДКБ
Климкин рассказал о разрушенных планах России
Генпрокурор Украины назвал дела против Порошенко переписыванием истории
Кличко открыл новый мост в Киеве со второго раза
Все материалы
Экономика
Обман по-доброму
Как банки обещают россиянам выгодные вклады и наживаются на их жадности
«Связной» и «Евросеть» остались без главы
В России добыли гигантский изумруд
Китай подчинился американским санкциям
Названы причины взрывного роста цен на овощи
«Тарифы могут быть выше в четыре раза»
Россияне уверены, что переплачивают за ЖКХ. В реальности все наоборот
Нефтяников заставили «залить» Россию бензином
Все материалы
Силовые структуры
«Могила на одного — а закапывать пришлось двоих»
Он создал одну из самых жестоких ОПГ 90-х. Его бандиты не щадили ни чужих, ни своих
«Голос говорит мне: возьми топор и убей»
В камерах «Белого лебедя» скрываются маньяки и убийцы. Это их последнее пристанище
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео
Пост прокурора Москвы предложили участнику зачистки в Дагестане
Полицейский застрелил напавшего на ребенка с ножом россиянина
Племянник убитого дочерьми Хачатуряна попросил госзащиту из-за угроз
Все материалы
Наука и техника
ПлутонРазмер — не главное
Почему Плутон больше никогда не станет планетой
Бездумный Макс
Киберфашисты пытаются захватить то, что осталось от Америки: RAGE 2
Google запретила устанавливать Android в смартфоны Huawei
Чем это грозит владельцам гаджетов и что будет с компанией
Крылатые ракеты России сделают гиперзвуковыми
Раскрыт ущерб России из-за космических провалов
На дне Тихого океана нашли «разбросанные фрагменты» F-35A
«Роскосмос» признал финансирование российской пилотируемой космонавтики США
Все материалы
Спорт
«У родителей нет денег? Ребенок не идет в хоккей»
Сколько стоит сделать из ребенка нового Овечкина
Стали известны соперники сборной России по хоккею на чемпионате мира-2020
Олимпийскую чемпионку озадачила критика спортсменов-депутатов
Расходы на сборные России по футболу вдвое превысили планируемые
Заглохла
Финны остановили «красную машину». Сборная России вновь осталась без золота ЧМ
Боец ММА вспомнил о бесконечных драках в Дагестане
Нурмагомедов оседлал скакуна
Все материалы
Культура
«На нас делали бешеные деньги»
Как власть в СССР запрещала рок-музыку и зарабатывала на ней миллионы
Пон Чжун ХоБерегите паразитов
Кто и почему победил на Каннском фестивале
Свобода, равенство, зомби
От румынов до первертов: еще 10 отличных фильмов с Каннского фестиваля
Лошадь укусила Джессику Честейн за грудь
Поженившиеся Потап и Настя Каменских рассказали о скандалах и ссорах
Варя Вразброд«Рэп — это обычно свалка слов»
Кто и как делает самый необычный арт-рок в России
Рэпершу Игги Азалию разозлили пошлые комментарии под ее слитыми обнаженными фото
Все материалы
Интернет и СМИ
Умолкшее прошлое
На этой дороге вершилась история России. Фотограф показала ее неприглядную сторону
Джонни Депп«А так можно было?»
Маленькую уральскую газету «Копейский рабочий» читают звезды Голливуда. Как это произошло?
Победители шестого сезона детского «Голоса»Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу не приняла участие в спецвыпуске, а всем финалистам вручили по миллиону
Выяснились новые подробности о резне в редакции в Ставрополе
Владимир Соловьев назвал козлищами защитников сквера в Екатеринбурге
Преступник с лицом Джона Сноу наделал шума в сети
Разруха на месте съемок популярного реалити-шоу разозлила зрителей
Все материалы
Ценности
Ночной клуб «SkyBar» в Киеве«Зарплаты здесь низкие, многие хотят уехать»
Мечты о загранице, секс-туристы и назойливые бабушки: как развлекаются украинки
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
Христос на груди и крокодил на шее
Наряды кинозвезд на Каннском фестивале в деталях
Полупрозрачная пластиковая одежда стала трендом
Невеста нашла способ «сохранить чистым» подол платья на свадьбе и была осмеяна
Названы самые распространенные ошибки в одежде мужчин и женщин
Женщина заказала сумку в сети и получила в придачу дохлую рыбу
Все материалы
Путешествия
«Никто не хочет разбираться, что такое любовь»
Ловеласы, крыши и секретные бары: Франция, какой ее не увидят туристы
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Стреляй! Уйдет, сволочь!»
Как россиянин добрался до ЮАР, лишился последних вещей, но не отчаялся
Пассажир самолета попытался провезти в желудке 246 пакетов кокаина и умер
Найдены самые дешевые российские курорты
Мать пристыдила бортпроводника за запрет кормить ребенка грудью в самолете
Россиян задержали в аэропорту Франции из-за сообщений о минировании
Все материалы
Из жизни
«Скучаю по гречке, пятиэтажкам и метро»
История россиянки о жизни в Ирландии
Партнерский материал
Веселые картинки
Люди научились просыпаться во сне. Ученые нашли этому объяснение
Живешь только дважды
Миллионер построил дом посреди моря, задумал улететь в космос и случайно развязал войну
Бородатая женщина вышла замуж за бородатого мужчину
Отец спас ребенка от смерти в пасти агрессивной пумы
Прохожий поймал упавшего с пятого этажа ребенка
Удирающий от полиции угонщик прыгнул с моста и разбился
Все материалы
Лучшие машины московского Oldscool Show
Посмотрите на самые интересные проекты российской кастом-культуры
Ретроверсии известных машин
Дизайнера не устраивают новые модели, и он переделывает их в «старые»
Художник из России пишет картины с автомобилями
Его работы заказывают Porsche и Mercedes-Benz
Ринг, бигфуты и дым
Лучшее автомобильное видео мая
Открыт прием заказов на новый Volvo S60
Ford предложил заменить людей курьеров роботами
У нового электрокара Honda не будет боковых зеркал
Все материалы
Дом
«Главное зло — соседи»
Хозяйка нескольких квартир — о самых странных и страшных жильцах
«Пол фанерный, на стене портрет Сталина»
Россияне переезжают из квартир на чердаки, в подвалы и гаражи. Почему это выгодно?
Логово врага
США объявили Huawei войну: как выглядит штаб-квартира компании изнутри
Молодые россияне бросились скупать жилье
Россиянам порекомендовали объединяться для покупки жилья
Дачи около Москвы стали дороже
Раскрыт минимальный срок накопления на квартиру в Москве
Все материалы