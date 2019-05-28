Олимпийскую чемпионку озадачила критика спортсменов-депутатов

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону и бывший депутат Госдумы Светлана Ишмуратова высказалась о спортсменах, решивших заняться политической карьерой. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ишмуратова одобрила решение экс-биатлониста Антона Шипулина пойти в политику. «Если Антон считает, что он может принести пользу, то почему нет? Кто вообще сказал, что спортсмены не могут работать в Госдуме? У него все должно отлично получиться», — отметила она. Олимпийская чемпионка также добавила, что Шипулин — образованный человек, который улучшит российский спорт.

В январе 2019-го завершивший карьеру Шипулин заявил о желании стать депутатом Госдумы от «Единой России». 27 мая спортсмен победил на праймериз в Свердловской области.

В ноябре прошлого года четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что спортсмены не должны становиться депутатами после окончания карьеры. «Занимайтесь своим делом! Нечего там задницы просиживать», — сказал он. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал идею запрета глупостью.

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