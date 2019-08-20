Премьер Италии объявил об отставке

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что уходит в отставку. Это произошло во вторник, 20 августа, во время выступления в сенате — верхней палате парламента, передает RTP.

Конте указал, что в течение дня подаст заявление президенту страны Серджо Маттарелле. Глава государства должен будет решить, проводить ли досрочные выборы или пытаться создать новую правящую коалицию, которая затем сформирует правительство. Когда решение вступит в силу, пока точно неизвестно.

В происходящем Конте обвинил вице-премьера и министра внутренних дел Италии, а также главу партии «Лига Севера» Маттео Сальвини. «[Он] показал, что преследует свои интересы и интересы своей партии. Его решения представляют серьезный риск для страны», — приводит слова премьера Reuters.

Премьер-министр заявил об отставке в разгар политического кризиса. 8 августа Сальвини уведомил Конте о серьезных разногласиях с союзниками по коалиции — «Движением пяти звезд». Тогда же он потребовал проведения досрочных выборов.

Согласно опросам, поддерживают Сальвини в настоящее время 36-38 процентов избирателей.

Коалиционное правительство было образовано в Италии в 2018-м.

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