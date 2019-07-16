Вице-премьер Италии обвинил украинцев в подготовке покушения на себя

Оружие, изъятое у проукраинской неонацистской группировки в Италии, планировали использовать для покушения на главу МВД и заместителя премьер-министра страны Маттео Сальвини. Об этом рассказал сам министр, его слова приводит Mediaset.

«Это была одна из многих угроз для жизни, которые поступают мне каждый день. Спецслужбы сообщили об украинской группе, которая готовила покушение», — заявил он.

Сальвини усомнился, что в своей жизни сделал что-то плохое украинцам, а также указал на то, что не знаком ни с какими неонацистами. «Я рад, что помог найти арсенал», — добавил министр.

15 июля сообщалось, что в Италии полиция обнаружила и изъяла оружие, связанное с боевыми действиями в Донбассе. Сотрудники правоохранительных органов провели ряд спецопераций в Турине и других городах на севере страны в рамках антитеррористического расследования и арестовали трех человек.

Среди изъятого оружия были в том числе автоматы последнего поколения и действующая ракета класса «воздух-воздух», ранее состоявшая на вооружении в Катаре. Отмечалось, что вооружение принадлежало группе людей, контактировавших с воюющими на юго-востоке Украины наемниками. При этом владельцы ракеты пытались ее продать.

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