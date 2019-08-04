Вице-премьер Италии назвал Путина великим

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что будет активно работать над налаживанием отношений с Россией. Об этом он сообщил в ходе встречи своей партии «Лига» со сторонниками в Милано Мариттима, передает Asna.

«[Президент России Владимир] Путин — великий президент. И я говорю это потому, что я так думаю, а не потому, что мне заплатили, как думают некоторые газеты», — отметил премьер.

Впоследствии он также положительно отозвался об американском лидере Дональде Трампе, президенте Бразилии Жаире Болносаро и премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

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Ранее в июле BuzzFeed писал, что власти России пытались финансировать лидера «Лиги» Сальвини. Издание опубликовало аудиозапись переговоров, на которой, как утверждается, слышны голоса представителей Кремля и партии итальянского вице-премьера. Отмечалось, что встреча состоялась в московском отеле «Метрополь» в октябре прошлого года. В переговорах принимали участие шесть человек: три россиянина и три итальянца. Сам Сальвини не присутствовал на встрече, но в это время находился в Москве.

В ответ Сальвини сообщил, что не получал от России каких-либо денег. «Я уже говорил это в прошлом, но снова повторю сегодня, завтра и послезавтра: я никогда не получал ни рубля, ни доллара, ни евро, ни литра водки в качестве финансирования от России», — отметил глава МВД.

4 июля, как сообщало РИА Новости, Путин сказал, что Сальвини и его партия поддерживают контакты с коллегами из Москвы. По словам российского лидера, «Лига» и ее лидер являются активными сторонниками восстановления полноценного сотрудничества Италии с Россией, выступают за скорейшее снятие западных санкций.

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